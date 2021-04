Vincent Vallières lance son album Toute beauté n’est pas perdue

C’est aujourd’hui que Vincent Vallières lance officiellement son album Toute beauté n’est pas perdue! Le huitième disque en carrière de l’auteur-compositeur-interprète de 42 ans comprend 11 nouvelles chansons, dont les extraits Ensemble parmi les autres, Entre les étoiles et toi, Homme de rien et Le jardin se meurt sortis au cours des derniers mois. On y retrouve également des collaborations avec Ingrid St-Pierre (On dansera sous la pluie) et Marjo (Tout n'est pas pour toujours).

« Pendant un temps, je pense que j’ai oublié que j’avais le droit de ne pas savoir, de ne pas connaître, de ne rien en penser, et ça m’a fait du bien de m’en rappeler. Me rappeler que j’avais le droit d’écouter simplement, de m’intéresser à la zone grise : les différentes teintes de nos bilans nécessairement imparfaits, pas si souvent glorieux », a déclaré Vincent Vallières par voie de communiqué, en parlant de son nouvel opus.

Enregistré sous la direction artistique de Martin Léon et coréalisé par Vincent Vallières et André Papanicolaou, Toute beauté n’est pas perdue « aborde les émotions avec différentes nuances, racontant la vie, le deuil, la légèreté et le boucan intérieur », en plus de « dépeindre l’état des lieux, les souvenirs d’enfance et d’adolescence, au même titre que les possibilités d’avenir ».

Succédant à Le temps des vivants paru en 2017, l’album Toute beauté n’est pas perdue sera en vedette dans un « moyen métrage » qui sera diffusé dès ce vendredi 9 avril, à 20 h. Ce film regroupera des segments documentaires et des performances musicales de Vincent Vallières tournées durant le processus de création de son nouveau disque. Les billets pour le visionnement sont en vente dès maintenant sur le site lepointdevente.com.

Vincent Vallières entamera par ailleurs prochainement une grande tournée de spectacles solos qui le mènera partout au Québec. Tous les détails et les dates de concerts sont disponibles en cliquant ici.