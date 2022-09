We Are Young de Fun. et Janelle Monáe atteint le milliard de vues sur YouTube

Moins de 11 ans après sa mise en ligne, le vidéoclip officiel du hit We Are Young de Fun. et Janelle Monáe a atteint mercredi le milliard de visionnements sur YouTube!

Lancée en septembre 2011, la chanson We Are Young a occupé le numéro 1 du Billboard Hot 100 pendant six semaines, en plus de séjourner sur ce palmarès durant pas moins de 42 semaines. Cette pièce s’est par ailleurs vendue à plus de 300 000 unités pendant six semaines consécutives, fracassant alors le précédent record détenu par Love the Way You Lie d'Eminem et Rihanna.

En février 2013, We Are Young remportait le prestigieux prix de Chanson de l'année lors de la 45e cérémonie des Grammy Awards, tandis que Fun. récoltait le titre du Meilleur nouvel artiste.

Composé de Nate Ruess, Jack Antonoff et Andrew Dost, Fun. s’est officiellement séparé en 2015, chacun de ses membres voulant tenter sa chance en solo. Fun. n’a d’ailleurs connu qu’un seul autre succès notable, soit Some Nights, extrait lui aussi du deuxième et ultime album du groupe américain.