Weezer annonce la date de sortie de ses 4 albums thématiques

C’est maintenant confirmé : Weezer lancera pas moins de quatre albums thématiques d’ici la fin de l’année! Regroupés sous le nom de SZNS, ces quatre disques sortiront la première journée officielle de chaque saison, soit le 20 mars (printemps), le 20 juin (été), le 22 septembre (automne) et le 21 décembre (hiver).

Le chanteur Rivers Cuomo avait évoqué ce projet ambitieux pour la première fois l’été dernier, dans le cadre d’une entrevue à la populaire émission Good Morning America : « Je suppose que j'ai eu beaucoup de temps libre alors j'ai écrit quatre albums. Ce projet s'appelle Seasons (SZNS) et chaque disque sortira le premier jour de chaque saison. Le printemps, ce sera un album joyeux. Puis nous passerons au dance rock de style The Strokes pour l'automne et à l’acoustique triste, façon Elliott Smith, pour l'hiver ».

Parallèlement à cette série de lancements, la formation américaine préparerait un autre disque « régulier », qualifié par le guitariste Brian Bell « d’album de Weezer inspiré par Weezer ».

Considéré comme l'un des groupes les plus prolifiques du rock, Weezer compte à son actif 15 albums depuis sa fondation en 1992. Seulement en 2021, le band a lancé deux albums, soit OK Human et Van Weezer.