Weezer au top des ventes grâce à l’album Van Weezer

Malgré certaines critiques mitigées, l’album Van Weezer a atteint le numéro 1 des ventes aux États-Unis dès sa première semaine sur le marché! Le 15e disque studio de Weezer s’est écoulé à plus de 23 000 exemplaires entre le 7 et le 13 mai, selon les données publiées par MRC Data.

Officiellement lancé le 7 mai dernier, Van Weezer compte 10 chansons, dont les extraits I Need Some of That, The End of the Game, Beginning of the End et Hero, une chanson destinée à rendre hommage aux travailleurs de la santé luttant contre la COVID-19.

Spécialement dédié à Eddie Van Halen, décédé le 6 octobre 2020 à l’âge de 65 ans, l’album Van Weezer succède à Black Album et OK Human, respectivement parus en mars 2019 et en janvier 2021.

Le groupe américain se joindra par ailleurs à Green Day et Fall Out Boy pour la tournée conjointe Hella Mega Tour qui débutera le 24 juillet prochain à Dallas. Aucun concert en sol canadien n’est toutefois prévu pour le moment.