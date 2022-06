Weezer célèbre l’arrivée de l’été avec le disque SZNZ : Summer

Weezer a célébré l’arrivée officielle de l’été, mardi, en lançant la version numérique de SZNZ : Summer, le deuxième de quatre EP thématiques qui sortiront d’ici la fin de l’année, au début de chaque saison. Ce disque succède à SZNS : Spring, paru le 20 mars dernier.

SZNS : Summer comprend 7 nouvelles chansons, soit Lawn Chair, Records, Blue Like Jazz, The Opposite of Me, What’s the Good of Being Good, Cuomoville et Thank You and Good Night.

« Cette année, nous sortons quatre EP, inspirés par la magie, les mythes païens, les rituels religieux, Les Quatre saisons de Vivaldi, Shakespeare et d’autres (beaucoup d’autres). Chacun d’entre eux vous emmènera dans un voyage enchanteur », avait déclaré le groupe de Rivers Cuomo lors de l’annonce de ce projet.

Weezer a profité de l’occasion pour annoncer une résidence de cinq soirs sur Broadway, les 13, 14, 16, 17 et 18 septembre prochains. Chaque soir, la formation américaine interprétera les chansons d’un des disques de SZNZ, ainsi que ses plus grands succès.

En plus de préparer la sortie des disques SZNZ : Autumn le 22 septembre et SZNZ : Winter le 21 décembre, Weezer compte lancer prochainement un album « régulier » qui succédera à OK Human et Van Weezer, tous deux sortis en 2021.