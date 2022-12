Weezer célèbre l’arrivée de l’hiver avec le disque SZNZ : Winter

Weezer souligne le début officiel de l’hiver en lançant aujourd’hui la version numérique de SZNZ : Winter, le dernier de quatre EP thématiques sortis cette année, au début de chaque saison. Ce disque succède à SZNS : Spring, SZNZ : Summer et SZNZ : Autumn, respectivement parus le 20 mars, le 21 juin et le 22 septembre.

Tout comme SZNS : Spring, SZNZ : Summer et SZNZ : Autumn, SZNS : Winter comprend 7 nouvelles chansons, dont le premier extrait, I Want a Dog, décrit comme « une ode de Rivers Cuomo au meilleur ami de l’homme, qui évoque en parallèle le manque de connexion humaine dans un monde de plus en plus connecté ».

« Cette année, nous sortons quatre EP, inspirés par la magie, les mythes païens, les rituels religieux, Les Quatre saisons de Vivaldi, Shakespeare et d’autres (beaucoup d’autres). Chacun d’entre eux vous emmènera dans un voyage enchanteur », avait expliqué le groupe californien lors de l’annonce de ce projet, ajoutant que « SZNZ : Winter sonnerait triste et acoustique, à la manière d’Elliott Smith ».

Rappelons que Weezer compte aussi lancer prochainement un album « régulier » qui succédera à OK Human et Van Weezer, tous deux sortis en 2021.