Weezer célèbre l’arrivée du printemps avec le disque SZNZ : Spring

Weezer a souligné l’arrivée du printemps, dimanche, en lançant la version numérique de SZNS : Spring, le premier de quatre EP thématiques qui sortiront d’ici la fin de l’année, au début de chaque saison.

SZNS : Spring comprend 8 nouvelles chansons, soit Opening Night, Angels On Vacation, A Little Bit Of Love (le premier extrait officiel), The Garden Of Eden, The Sound Of Drums, All This Love, Wild At Heart et Across The Meadow (cette dernière sera toutefois réservée à l’édition vinyle).

« Cette année, nous sortons quatre EP, inspirés par la magie, les mythes païens, les rituels religieux, Les Quatre saisons de Vivaldi, Shakespeare et d’autres (beaucoup d’autres). Chacun d’entre eux vous emmènera dans un voyage enchanteur. Le premier des quatre EP, SZNZ: Spring, sort pour l’équinoxe du printemps, le 20 mars. Nous vous préparons plein d’autres choses, préparez donc vos cadrans solaires pour plus de solstices et d’équinoxes », a déclaré le groupe de Rivers Cuomo par voie de communiqué.

Les prochains disques du projet SZNZ de Weezer paraîtront le 20 juin (été), le 22 septembre (automne) et le 21 décembre (hiver). La version « physique » de SZNS : Spring sortira quant à elle cet été.

La formation américaine prépare également un autre disque « régulier », qualifié par le guitariste Brian Bell « d’album de Weezer inspiré par Weezer ». Celui-ci succédera à OK Human et Van Weezer, tous deux sortis en 2021.