What’s Up des 4 Non Blondes atteint le milliard de visionnements

Dix ans après sa mise en ligne, le vidéoclip du méga-classique What’s Up des 4 Non Blondes vient de franchir le cap du milliard de visionnements sur YouTube!

Grâce à cet exploit, les 4 Non Blondes font désormais partie du club sélect des artistes dont un des clips a dépassé le milliard de vues sur la populaire plateforme de diffusion. What’s Up devient également le 5e vidéoclip de la décennie 90 à atteindre cette marque, après November Rain de Guns N’ Roses, Smells Like Teen Spirit de Nirvana, Zombie des Cranberries et I Will Always Love You de Whitney Houston.

Lancé en juin 1993, What’s Up a été sans conteste le plus grand succès de la formation américaine 4 Non Blondes. Depuis son départ du groupe en 1995, la chanteuse Linda Perry est devenue productrice pour des artistes comme P!nk (Get the Party Started), Gwen Stefani (What You Waiting For?) et Christina Aguilera (Beautiful et Hurt).