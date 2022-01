Whitney Houston et Rihanna atteignent de nouveaux sommets

Whitney Houston et Rihanna viennent toutes deux de réaliser des exploits hors du commun : le méga-hit I Will Always Love You de la première a été certifié disque diamant aux États-Unis, tandis que le vidéoclip de la chanson Stay de la seconde vient de dépasser le cap du milliard de visionnements sur YouTube!

Extrait de la bande originale du film Bodyguard, le classique I Will Always Love You cumule à ce jour 10 millions de ventes en sol américain, ce qui lui permet d’être officiellement certifié disque diamant par la RIAA (Recording Industry Association of America), une récompense particulièrement convoitée.

Lancée en 1992, I Will Always Love You devient ainsi la plus vieille chanson d'une artiste solo et la première pièce tirée d'une bande originale de film interprétée par une artiste féminine à recevoir cette prestigieuse distinction. Whitney Houston devient par la même occasion la cinquième chanteuse afro-américaine de l'histoire à obtenir un disque diamant, après Rihanna, Cardi B, Nicki Minaj et Mariah Carey.

Le vidéoclip officiel d’I Will Always Love You avait déjà franchi en octobre 2020 la barre du milliard de visionnements sur YouTube, une prouesse que vient aussi de réaliser Rihanna grâce à une autre ballade, Stay interprétée en duo avec Mikky Ekko. Mis en ligne le 12 février 2013, cet extrait de l’album Unapologetic aura donc atteint ce chiffre magique en moins de 9 ans.

Près de dix ans après son décès survenu le 11 février 2012, Whitney Houston fera bientôt l’objet d’un biopic intitulé I Wanna Dance With Somebody, tandis qu’un remake du célèbre film The Bodyguard est présentement en chantier.

De son côté, Rihanna met toujours la touche finale à son 9e album studio qui succédera à Anti paru en 2016. La star de 33 ans a tour à tour été élue artiste féminine la plus riche du monde et chanteuse la plus puissante du monde au cours des derniers mois.