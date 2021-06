Will Smith publiera ses mémoires cet automne

Will Smith s’apprête à faire paraître ses mémoires! Le chanteur, acteur et producteur américain de 52 ans lancera en effet sa biographie, tout simplement intitulée Will, le 9 novembre prochain.

C’est en partageant une photo de la couverture du livre sur les réseaux sociaux que Will Smith en a fait l’annonce, qualifiant sa démarche de « travail d'amour ». L’artiste s’est dit « enfin prêt » à publier ses mémoires après plus de deux ans de travail. Ce livre sera co-écrit par Mark Manson et publié aux éditions Penguin Press.

Will racontera la vie et la carrière de Will Smith, de son enfance à Philadelphie jusqu’à sa conquête de la célébrité, en tant qu'acteur et rappeur.

Deux fois en nomination aux Oscars, Will Smith est lauréat de quatre Grammy Awards grâce à ses chansons Parents Just Don't Understanding (1988), Summertime (1991), Men in Black (1997) et Gettin' Jiggy Wit It (1998).