Zaz lancera un tout nouvel album cet automne

Trois ans après la sortie d’Effet miroir, Zaz lancera un nouvel album cet automne! La chanteuse française chouchou des Québécois a annoncé cette bonne nouvelle dans le cadre du premier épisode de sa websérie Le journal d’Isa qui traite de son processus de création en studio.

« J’avais envie de nouvelles chansons. J’avais envie de nouveauté, de travailler avec de nouvelles personnes et de créer quelque chose... J’ai essayé de me développer, de me mettre à l’écoute et de faire autre chose que ce que je faisais d’habitude », a déclaré l’auteure-compositrice-interprète de 41 ans dans cette capsule vidéo, ajoutant qu’elle avait profité de la pandémie pour suivre des cours de chant, de théâtre et de danse.

Il y a un an, Zaz s’était confiée sur ce projet de cinquième album studio : « Après plusieurs mois d'introspection, de réflexion sur moi, sur le monde qui m'entoure et la situation inédite que nous vivons, je me remets doucement sur le chemin de la création. Il y a beaucoup de travail, ça me construit et j’apprends. Je définis les choses, les redéfinis encore et encore, jusqu’à ce que tout devienne plus clair ».

Paru en novembre 2018, Effet miroir s’est écoulé à plus de 375 000 exemplaires dans le monde. Le quatrième disque studio d’Isabelle Geffroy (alias Zaz) comportait des succès comme Qué vendrá, On s'en remet jamais et Nos vies.

En avril 2020, Zaz avait aussi collaboré avec Kelly Clarkson en interprétant en duo la version francophone de la chanson I Dare You, rebaptisée pour l’occasion Appelle ton amour.