ZZ Top annonce la nouvelle date de son concert à la Place Bell

Après avoir dû reporter deux fois son spectacle au Québec en raison de la pandémie, ZZ Top sera finalement de passage au Centre Bell de Laval le 8 mai 2022!

ZZ Top devait d’abord présenter son seul et unique concert au Québec le 17 mai 2020. Ce spectacle avait été reporté une première fois au 9 mai 2021, avant d’être repoussé une seconde fois en raison des mesures sanitaires en vigueur lors de la deuxième vague de COVID-19.

« Dire que nous avons hâte de reprendre la route et de jouer devant de vraies personnes est l'euphémisme des 16 derniers mois, voire du siècle », a déclaré Frank Beard, le batteur de ZZ Top, par voie de communiqué.

Intitulée A Celebration with ZZ Top, la nouvelle tournée du trio texan débutera le 16 juillet prochain à Manchester, en Iowa, avant de s’arrêter dans une soixantaine de villes américaines et canadiennes. ZZ Top y interprétera ses plus gros hits, dont Legs, La Grange, Sharped Dress Man et Tush.

Intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2004, ZZ Top a vendu plus de 70 millions d'albums dans le monde depuis sa formation en 1969.