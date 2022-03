ZZ Top lancera un nouvel album dédié au défunt bassiste Dusty Hill

ZZ Top lancera le 22 juillet prochain un nouvel album entièrement composé de réenregistrements de ses plus grands classiques! Intitulé Raw, ce disque sera dédié à la mémoire de Dusty Hill, le bassiste du trio texan décédé en juillet 2021, à l’âge de 72 ans.

Le premier nouvel album de ZZ Top en 10 ans comptera 11 chansons interprétées par le trio original lors d’une session live intime au Gruene Hall, l’une des plus anciennes salles de concert du Texas. Comme dans le documentaire That Little Ol’ Band From Texas diffusé sur Netflix depuis 2019, toutes les pièces ont été enregistrées en direct, durant une seule journée.

Parmi les grands classiques qui se retrouveront sur Raw, mentionnons La Grange, Gimme All Your Lovin' et Tush. Les fans pourront aussi y découvrir les nouvelles versions de Brown Sugar, Just Got Paid, Heard It On The X, Thunderbird, I’m Bad, I’m Nationwide, Blue Jean Blues, Certified Blues et Tube Snake Boogie.

« C’était un véritable retour à nos racines. Juste nous et la musique, pas de milliers de spectateurs, de stationnement ou d’autobus de tournée. Nous savions dès le départ que les circonstances étaient très spéciales. Nous tous, au même endroit, au même moment, et quel moment! C’était aussi pur que quand nous avons commencé à partir en tournée dans notre énorme Chrysler, pour ces concerts lointains, dans la nuit texane », ont déclaré Billy Gibbons et Frank Beard.

Au fil des ans, ZZ Top a lancé 15 albums studio et signé de grands classiques du rock, dont Legs et Sharp Dressed Man. Intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2004, le groupe américain a vendu plus de 70 millions d'albums dans le monde depuis sa formation en 1969.

Rappelons que ZZ Top présentera un concert à la Place Bell de Laval le 8 mai 2022 en compagnie du groupe Cheap Tricks, dans le cadre de sa tournée A Celebration with ZZ Top.