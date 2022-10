Water Pressure Fluctuations possible in Hanmer this Wednesday from 9-4

Maintenance will be done on the Centennial Booster Station in Hanmer from 9 a.m. to 4 p.m. on Wednesday, October 5. Area residents may experience fluctuations in water pressure during this time.

Residents who notice discoloured water are advised to slowly run a cold water tap near their water meter for a few minutes until water is clear of sediment. For prolonged water discolouration issues, please call 311.

Booster stations are connected to the drinking water system and are used to boost the clean water to the distribution system at desired water pressures.

*****

Il y aura des travaux de maintenance à la station de pompage-relais Centennial à Hanmer de 9 h à 16 h le mercredi 5 octobre. Les résidents du secteur pourraient connaître des fluctuations de la pression de l’eau pendant cette période.

Les résidents qui remarqueraient un changement de couleur de l’eau sont priés de faire couler lentement l’eau d’un robinet d’eau froide près de leur compteur d’eau pendant quelques minutes jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de sédiments. Pour les problèmes de changement prolongé de la couleur de l’eau, veuillez composer le 311.

Les stations de pompage-relais sont raccordées au réseau d'eau potable et servent à augmenter la pression de l'eau propre aux niveaux désirés dans le réseau de distribution.