Cliquez ici pour les règlements

La Voute ÉNERGIE

RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION

1. Le concours « La Voute ÉNERGIE » (ci-après le « Concours ») est organisé par Bell Media inc. (ci-après les « Organisateurs du Concours »). Il se déroule au Québec du 30 août 2021 à 6 h 00 au 22 octobre 2021 à 8 h 05 HE (ci-après la « Durée du Concours »).

ADMISSIBILITÉ

2. Le Concours est ouvert à toute personne résidant au Québec et ayant atteint l’âge de la majorité dans sa province ou son territoire de résidence en date de sa participation au Concours. Sont exclus les employés, agents et représentants des Organisateurs du Concours, de leurs sociétés et agences affiliées, de leurs agences de publicité et de promotion, Progym Sherbrooke, Boucheries du terroir, Meunier outillage, Couture Timber Mart, Stéréo plus Roussel informatique, Manoir lac William, Empire, Constructions Patrick Sévigny et Brasserie la Seigneurie, des fournisseurs de prix, de matériel et de services reliés au présent Concours ou de tout autre intervenant directement lié à la tenue de ce Concours ainsi que les membres de leur famille immédiate. Pour les fins des présentes, « famille immédiate » s’entend des père, mère, frères, soeurs, enfants, conjoint légal ou de fait et toutes les personnes avec lesquelles ces employés, agents et représentants sont domiciliés.

COMMENT PARTICIPER

3. Aucun achat requis. Pour participer, il suffit de respecter les conditions d’admissibilité énoncées aux présentes et, pendant la Durée du Concours:

(i) Écouter les émissions le BOOST et vos Classiques Au Travail AM et PM (ci-après les « Émissions »), diffusée sur les ondes de la station de radio 106.1 ÉNERGIE (ci-après la « Station ») du 30 août 2021 au 21 octobre 2021 de 6 h 00 à 14 h 00 HE du lundi au jeudi;

(ii) Au signal de l'animateur, texter au 6-12-12 le mot « voute » + votre nom + la combinaison du jour.

(iii) Vous serez alors automatiquement inscrit au Concours.

4. Les participants doivent respecter les limites suivantes, à défaut de quoi les Organisateurs du Concours se réservent le droit d’annuler une ou plusieurs de leurs participations :

4.1. Il y a une limite de 25 inscriptions par personne par numéro de téléphone par jour.

4.2. L’utilisation d’un seul numéro de téléphone par personne est permise, dans le cas où une personne en possède plus d’un.

DESCRIPTION DES PRIX

Grands prix

5. Les grands prix suivants sont offerts: 8 grands prix seront attribués, d’une valeur approximative entre 1 000 $ et 2 000 $ chacun. Le gagnant de la semaine pourra choisir le prix qu’il désire. Lorsqu’un prix a été choisi par un gagnant, il n’est plus disponible pour les tirages des semaines suivantes.

5.1 Progym Sherbrooke : valeur approximative de 2 000 $

- Abonnement Premium de 12 mois pour 2 personnes

- Évaluation complète de la condition physique pour 2 personnes

- Programme d'entraînement pour 2 personnes

- 20 sessions d'entraînement privé partageable

5.2 Boucherie du terroir :

Une carte-cadeau de 2 000 $

5.3 Meunier outillage :

Un chèque-cadeau de 2 000 $

5.4 Couture Timber Mart :

4 chèques-cadeaux de 500 $

5.5 Stéreo Plus Roussel Informatique Sherbrooke :

Un chèque-cadeau de 2 000 $

5.6 Manoir lac William : valeur approximative de 2 000 $

- Deux nuitées en suite exécutive

- Deux soupers table d’hôte 3 à 5 services / pers.

- Deux petits déjeuners / pers.

- Un dîner buffet / pers.

- Deux apéritifs / pers.

- Deux bouteilles de vin / chambre

- Un massage de 60 minutes / pers.

- Pourboire sur les repas

- Accès à l’espace bains et activités sur le site.

5.7 Empire :

Carte-cadeau de 2 000 $

5.8 Un chèque de 1 000 $

6. Les conditions suivantes s’appliquent aux grands prix :

6.1 Progym Sherbrooke :

6.1.1 Ce prix est non échangeable, non monnayable, non transférable, non

remboursable, non négociable et la revente en est interdite. Il ne peut être jumelé

à aucune autre promotion. Doit être utilisé avant 24 octobre 2022.

6.2 Boucherie du terroir :

6.2.1 Consommer 50 $ par semaine sur 40 semaines.

Ce prix est non échangeable, non monnayable, non transférable, non

remboursable, non négociable et la revente en est interdite. Il ne peut être jumelé

à aucune autre promotion. Valide dans les 2 succursales de Sherbrooke

seulement. Valide jusqu’au 15 septembre 2022

6.3 Meunier outillage :

6.3.1 Ce prix est non échangeable, non monnayable, non transférable, non

remboursable, non négociable et la revente en est interdite. Il ne peut être jumelé

à aucune autre promotion. Applicable sur tout en magasin à prix régulier. Valide

jusqu’au 28 février 2022.

6.4 Couture Timber Mart :

6.4.1 Ce prix est non échangeable, non monnayable, non transférable, non

remboursable, non négociable et la revente en est interdite. Il ne peut être jumelé

à aucune autre promotion. Doit être utilisé avant le 30 juin 2022.

6.5 Stéreo Plus Roussel Informatique Sherbrooke

6.5.1 Ce prix est non échangeable, non monnayable, non transférable, non

remboursable, non négociable et la revente en est interdite. Il ne peut être jumelé

à aucune autre promotion. Applicable sur tout en magasin. Valide jusqu’au 22

octobre 2022.

6.6 Manoir Lac William

6.6.1 Ce prix est non échangeable, non monnayable, non transférable, non

remboursable, non négociable et la revente en est interdite. Il ne peut être jumelé

à aucune autre promotion. Valide jusqu’au 30 juin 2022. Non valide du 23

décembre au 5 janvier 2022 et du 26 février au 13 mars.

6.7 Empire

6.7.1 Ce prix est non échangeable, non monnayable, non transférable, non

remboursable, non négociable et la revente en est interdite. Valide jusqu’au 22

octobre 2021.

7. Tout ce qui n’est pas expressément mentionné comme étant inclus dans le grand prix est

exclu et est à la charge des gagnants.

DÉSIGNATION

Finalistes du jour

1. Toutes les semaines du lundi au jeudi du 30 août au 21 octobre à 14 h 30 HE, à Sherbrooke,

au bureau des Organisateurs du Concours, l’animateur sélectionnera au hasard une

participation, cette personne sera alors désignée finaliste pour le grand tirage du vendredi.

Gagnants

2. Les vendredis 3, 10, 17, 24 septembre, 1er, 8, 15, 22 octobre à 8 h 05 HE, à Sherbrooke, au

bureau des Organisateurs du Concours, les animateurs sélectionneront au hasard et

appelleront l’un des 4 finalistes de la semaine. Celui-ci devra répondre à l’appel pour se voir

attribuer l’un des prix décrits ci-dessus. S’il ne répond pas, les animateurs sélectionneront au

hasard et appelleront un autre finaliste.

3. Il y a une limite d’un prix par personne. Tout participant qui serait sélectionné aux termes du

présent Concours et qui ne respecterait pas la présente condition sera automatiquement

disqualifié et un autre tirage aura lieu pour sélectionner un participant. Une pièce d’identité

pourra être exigée lors de la réclamation du prix.

4. Les chances que l’inscription d’un participant soit sélectionnée dépendent du nombre de

messages textes reçus conformément au paragraphe 3 ci-dessus.

RÉCLAMATION DES PRIX

5. Afin d’être déclarée gagnante, toute personne sélectionnée devra :

18.1 être jointe par les Organisateurs du Concours dans les 15 jours suivant la sélection

au hasard ; et

18.2 répondre correctement, sans aide et dans un délai limité, à la question d’ordre

mathématique apparaissant au formulaire de déclaration et d’exonération de

responsabilité (ci-après, le « Formulaire de déclaration ») transmis par les

Organisateurs du Concours ; et

18.3 signer le Formulaire de déclaration qui lui sera transmis et le retourner aux

Organisateurs du Concours au plus tard dans les 15 jours suivant sa réception.

6. En participant à ce Concours, tout participant accepte d’être lié par le présent règlement de

participation. À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées au paragraphe cidessus

ou toute autre condition prévue au présent règlement de participation, la participation

de la personne sélectionnée sera annulée et si le temps le permet, une nouvelle sélection

pour ce prix sera effectuée conformément au présent règlement ou, à la discrétion des

Organisateurs du Concours, par un tirage au hasard parmi les finalistes ou l’ensemble des

participants jusqu’à ce qu’un participant soit sélectionné et déclaré gagnant et ce, sans

affecter l’ordre d’attribution des autres prix.

7. Dans les 15 jours suivant le moment ou la personne est déclarée gagnante, les Organisateurs

du Concours informeront toute personne gagnante de la façon dont elle pourra prendre

possession de son prix.

CONDITIONS GÉNÉRALES

8. Vérification. Les participations, le cas échéant, sont sujettes à vérification par les

Organisateurs du Concours. Toute participation qui est, selon le cas, incomplète,

incompréhensible, inaudible, illisible, frauduleuse, en retard ou autrement non conforme sera

automatiquement rejetée et ne donnera pas droit à une inscription ou à un prix.

9. Disqualification. Les Organisateurs du Concours se réservent le droit de disqualifier toute

personne ou d’annuler une ou plusieurs participations de toute personne participant à ce

Concours ou tentant d’y participer par un moyen contraire à ce règlement ou de nature à être

inéquitable envers les autres participants (ex. participations excédant la limite permise,

piratage informatique, etc.). Toute tentative de porter délibérément atteinte au Site Internet

ou de nuire au déroulement légitime de ce Concours représente une violation des lois

criminelles et civiles. Si une telle tentative a lieu, les Organisateurs du Concours se réservent

le droit de réclamer des dommages-intérêts de cette personne, sans préjudice aux droits des

Organisateurs du Concours d’intenter tout autre recours dans les limites permises par la loi.

Cette personne pourrait être référée aux autorités judiciaires compétentes.

22. Non-conformité/admissibilité. Tout participant qui serait désigné gagnant dans le cadre de

ce Concours et qui ne respecterait pas les présentes conditions d’admissibilité sera

automatiquement disqualifié et une autre sélection aura lieu pour sélectionner un gagnant.

Tout gagnant désigné qui ne respecterait pas les présentes conditions d’admissibilité devra

en informer les Organisateurs du Concours dès qu’il sera contacté.

23. Acceptation du prix. Tout prix devra être accepté tel qu’il est décrit au présent règlement et

ne pourra être transféré à une autre personne, substitué à un autre prix ou être échangé en

partie ou en totalité contre de l’argent, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe cidessous.

24. Substitution de prix. Dans l'éventualité où il était impossible, difficile et/ou plus onéreux pour

les Organisateurs du Concours d’attribuer un prix (ou une portion de prix) tel qu’il est décrit

au présent règlement, ils se réservent le droit d’attribuer un prix (ou une portion de prix) de

même nature et de valeur équivalente ou, à leur entière discrétion, la valeur du prix (ou de la

portion de prix) indiquée au règlement en argent.

25. Refus d’accepter un prix. Le refus d’une personne sélectionnée conformément au présent

règlement d’accepter un prix selon les modalités du présent règlement libère les

Organisateurs du Concours de toute obligation reliée à ce prix envers cette personne.

26. Limite de responsabilité/utilisation du prix. Toute personne sélectionnée dégage les

Organisateurs du Concours, leurs sociétés affiliées et divisions respectives et toute autre

personne morale de leur groupe corporatif respectif, leurs agences de publicité et de

promotion, leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés, agents et

représentants (ci-après désignés les « Bénéficiaires ») de toute responsabilité relativement à

tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de l’acceptation ou de l’utilisation de son prix,

incluant pour toute responsabilité de quelque nature que ce soit découlant d’une maladie ou

d’une infection contractée pendant l’utilisation de son prix. Afin d’être déclarée gagnante et

préalablement à l’obtention de son prix, toute personne sélectionnée s’engage à signer un

Formulaire de déclaration à cet effet, si requis.

27. Garantie. Toute personne sélectionnée pour un prix reconnaît que la seule garantie

applicable à son prix est la garantie normale du manufacturier. Une déclaration à cet effet

sera incluse au Formulaire de déclaration.

28. Responsabilité du fournisseur de prix. Toute personne sélectionnée pour un prix reconnaît

qu’à compter de la réception d’une lettre confirmant son prix, l’exécution des services reliés

à ce prix devient l’entière et exclusive responsabilité du fournisseur de prix : Progym

Sherbrooke, Boucheries du terroir, Meunier outillage, Couture Timber Mart, Stéréo plus

Roussel informatique, Manoir lac William, Empire. Une déclaration à cet effet sera incluse au

Formulaire de déclaration.

29. Responsabilité/fonctionnement du Concours. Les Bénéficiaires se dégagent de toute

responsabilité en ce qui concerne : le mauvais fonctionnement de toute composante

informatique, de tout logiciel ou de toute ligne de communication; toute transmission

défaillante, incomplète, incompréhensible ou effacée par tout ordinateur ou tout réseau, et

qui peut limiter la possibilité ou empêcher toute personne de participer au Concours; toute

erreur technique ou humaine pouvant se produire dans le traitement d'une ou des

participations au Concours; des problèmes avec les fonctions du Site Internet ou les

caractéristiques du Site Internet, peu importe la cause; le mauvais fonctionnement, ou les

dommages causés au réseau ou aux lignes téléphoniques, à l'équipement informatique, au

système ou appareil de messagerie vocale, aux données ou aux logiciels, aux systèmes en

ligne, aux serveurs ou aux fournisseurs d'accès; toute perte de fonction parce que les

témoins ne sont pas activés; la congestion sur Internet; la sécurité ou la confidentialité des

renseignements transmis par les réseaux informatiques ou téléphoniques; ou toute

infraction à la protection des renseignements personnels en raison d’une interférence par

des pirates informatiques.

30. Accès au site Internet, si applicable. Les Bénéficiaires ne garantissent d’aucune façon que le

Site Internet sera accessible ou fonctionnel sans interruption pendant la Durée du Concours

ou qu’il sera exempt de toute erreur.

31. Modification. Les Organisateurs du Concours se réservent le droit, à leur entière discrétion,

d’annuler, de terminer, de modifier ou de suspendre le présent Concours en tout ou en

partie dans l’éventualité où il se manifesterait un événement, une erreur ou toute

intervention humaine pouvant corrompre ou affecter l’administration, la sécurité,

l’impartialité ou le déroulement du Concours tel que prévu dans le présent règlement, et ce,

sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, si

requise.

32. Fin prématurée du Concours. Dans l’éventualité où le système informatique n’était pas en

mesure d’enregistrer toutes les inscriptions au Concours pendant la Durée du Concours et

ce, pour quelque raison que ce soit, ou si la participation au Concours devait prendre fin en

totalité ou en partie avant la date de fin prévue au présent règlement, les Organisateurs du

Concours procéderont à la sélection au hasard parmi les inscriptions dûment enregistrées

pendant la Durée du Concours ou, le cas échéant, jusqu’à la date de l’événement ayant mis

fin à la participation au Concours.

33. Limite de prix. Dans tous les cas, les Bénéficiaires, les fournisseurs de produits ou des

services liés à ce Concours ne pourront être tenus d’attribuer plus de prix que ceux indiqués

dans le présent règlement ou d’attribuer des prix autrement que conformément au présent

règlement.

34. Impossibilité d’agir/conflit de travail. Les Bénéficiaires n’assumeront aucune responsabilité

de quelque nature que ce soit dans tous les cas où leur incapacité d’agir résulterait d’un fait

ou d’une situation hors de leur contrôle (séisme, tremblement de terre, guerre, acte de

terrorisme, incendie, inondation, tempête, émeute, insurrection, mouvement populaire, feu

ou tout autre cas de force majeure) ou d’une grève, lock-out ou tout autre conflit de travail

dans leurs établissements ou dans les établissements des organismes ou entreprises dont

les services sont utilisés pour la tenue de ce Concours.

35. Limite de responsabilité/participation. En participant ou tentant de participer au présent

Concours, toute personne dégage de toute responsabilité les Bénéficiaires de tout dommage

qu’elle pourrait subir en raison de sa participation ou tentative de participation au Concours.

36. Autorisation. En participant à ce Concours, toute personne gagnante autorise les

Organisateurs du Concours, Progym Sherbrooke, Boucheries du terroir, Meuniers outillage,

Couture Timber Mart, Stéréo plus Roussel informatique, Manoir lac William, Empire,

Constructions Patrick Sévigny et Brasserie la Seigneurie et leurs représentants à utiliser, si

requis, ses nom, photographie, image, déclaration relative au prix, lieu de résidence et/ou

voix sans aucune forme de rémunération et ce, à leur discrétion et sans limite quant à la

période d’utilisation, dans tout média et à l’échelle mondiale, à des fins publicitaires ou à

toute autre fin jugée pertinente. Une déclaration à cet effet sera incluse au Formulaire de

déclaration.

37. Liste des gagnants. Du 22 octobre 2021 au 22 novembre 2021, les noms des gagnants du

Concours seront disponibles OU le nom du gagnant du concours sera disponible aux bureaux

de la Station entre 9 h et 17 h du lundi au vendredi.

38. Communication avec les participants. Aucune communication ou correspondance ne sera

échangée avec les participants dans le cadre de ce Concours sauf avec les personnes

sélectionnées pour un prix ou aux fins de valider les renseignements personnels de certains

participants (ex. : courriel, numéro de téléphone).

39. Renseignements personnels. Les renseignements personnels recueillis sur les participants dans le cadre de ce Concours seront utilisés seulement par les Organisateurs du Concours du fournisseur de prix : Progym Sherbrooke, Boucherie du terroir, Meunier outillage, Couture Timber Mart, Stéréo plus Roussel informatique, Manoir lac William, Empire et leurs représentants pour l’administration de ce Concours. Aucune communication, commerciale ou autre, non reliée à ce Concours ne sera envoyée à un participant, à moins que ce participant ne l’autorise expressément.

40. Décisions des Organisateurs du Concours. Toute décision des Organisateurs du Concours ou de leurs représentants relative au présent Concours est finale et sans appel, sous réserve, de toute décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec en relation avec toute question relevant de sa compétence.

41. Différends (résidents du Québec uniquement). Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un Concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler.

42. Identification du participant. Aux fins du présent règlement, le participant est la personne dont le nom apparaît au Bulletin de participation. C’est à cette personne que la question d’habileté mathématique sera posée et à qui le prix sera remis si elle est sélectionnée et déclarée gagnante.

43. Paragraphe inexécutable. Si un paragraphe de ce règlement est déclaré ou jugé illégal, inexécutable ou nul par une cour compétente, alors ce paragraphe sera considéré nul, mais tous les autres paragraphes qui ne sont pas touchés seront appliqués dans les limites permises par la loi.

44. Juridiction. Ce Concours est sujet à toutes les lois et réglementations municipales, provinciales et fédérales applicables.