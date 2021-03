Commerce Sherbrooke : La deuxième campagne d'Opération « Local » lancée

La campagne Opération « Local » de Commerce Sherbrooke revient pour une deuxième édition.

Les Sherbrookois sont invités à soutenir les entreprises oeuvrant dans les secteurs des soins personnels et de l'esthétique, du sport et du bien-être en se procurant des bons d'achats de 30 $. Ceux-ci seront bonifiés de 10 $ par Commerce Sherbrooke, pour une valeur totale de 40 $.

2 500 bons sont disponibles. Une limite de 5 par personne est imposée.

Au total, ce sont 46 entreprises qui participent à l'initiative.

« Nous avons tous besoin de bouger et de prendre soin de nous-mêmes après les mois éprouvants que nous venons de passer », mentionne Charles-Olivier Mercier, directeur général de Commerce Sherbrooke. « Cette campagne est une façon de saluer leur résilience, en plus d'inviter la population à les redécouvrir et à les soutenir concrètement (...) », complète-t-il.