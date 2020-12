Transaction majeure chez l'Océanic

Transaction majeure de l'Océanic et des Olympiques de Gatineau.

La formation rimouskoise a laissé partir Andrew Coxhead, Isaac Béliveau et le gardien Matthew Dunsmoor.

En retour, Gatineau transige Evan Mackinnon, le gardien de 17 ans Gabriel Boisonneault ainsi 2 choix de premiers tours en 2021 et 2022 et un choix de 2e tour.

L'entraineur-chef de l'Océanic mentionne le très peu de joueurs repêchés dans les trois premiers tours dans la formation à comparer d’autres clubs de la LHJMQ.

Gatineau, une douzaine. Québec, une douzaine. On en avait 2 sur la patinoire ! Au moment où on se parle il n'y a rien de plus concret de ce qu'on a reçu aujourd'hui. C'est une transaction majeure pour l'équipe et puis ça nous met dans une position très enviable pour les deux prochains repêchages.

Serge Beausoleil, entraîneur chef