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Où est le scooter électrique aujourd'hui?

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    Où est le scooter électrique aujourd'hui?


    À GAGNER : UN SCOOTER ÉLECTRIQUE DE CHEZ BICYCLE ÉLECTRIQUE DRUMMOND, UNE VALEUR DE 2200 $   70KM D’AUTONOMIE ÉCOLOGIQUE RADIO FM - BLUETOOTH - MP3 SYSTÈME D’ALARME INTÉGRÉ MÉCANIQUE : ÉCOUTER LE SON DE JOHANNY À 8H05 ET DEVINEZ L’ENDROIT À DRUMMONDVILLE OÙ ELLE SE TROUVE AVEC SON SCOOTER ÉLECTRIQUE. ÉGALEMENT INDICE SUPPLÉMENTAIRE SUR LE FACEBOOK DU 105.3 ROUGE   INSCRIPTION VIA LE ROUGEFM.CA UN FINALISTE CHAQUE MATIN.

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