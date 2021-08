Un nouveau nom pour l'équipe du matin au 102,7 Rouge!

La rentrée radio est à nos portes et elle se fait sous le signe de la nouveauté pour l’équipe du matin du 102,7 Rouge.

D’abord, l’émission prend un nouveau titre avec La gang du matin. Cela dit, il n’y a pas que le titre qui change alors que l’émission commencera à 5h30 pour se terminer à 9h, ce qui représente 30 minutes supplémentaire pour la quotidienne matinale. La dernière nouveauté, ce sont les membres de cette gang alors que les auditeurs pourront compter sur une formation de choix.

Celui qui sera à la tête du nouveau trio, Gab Palardy est une nouvelle recrue pour l’antenne. Originaire de Saint-Hyacinthe, il n’est toutefois pas nouveau dans l’entourage de Bell Media, alors qu’il animait pour les stations de l’entreprise à Drummondville. On a d’ailleurs déjà pu entendre sa voix au cours de la semaine.

« Je suis un amoureux de la région depuis toujours. Avoir la chance d’animer sur une antenne prestigieuse et chargée d’histoire comme celle du 102.7 est vraiment un privilège! Je suis impatient de rencontrer les gens d’ici et de les accompagner au quotidien à la radio ». -Gab Palardy

Il pourra compter sur deux animateurs déjà connus des auditeurs. L’une des voix, celle d’Émy Fournier, déménage de case horaire pour être du groupe. Celle qui est originaire du Saguenay animait Rouge au travail depuis les deux dernières années.

Par ailleurs, bonne nouvelle pour les auditeurs, elle a profité de l’annonce de la nouvelle émission pour confirmer qu’elle chantera à nouveau, une fois par semaine, à l’occasion du populaire Hit dans le trafic. « C’est un immense bonheur de pouvoir continuer à accompagner les gens d’ici au 102.7. Et pas de problème avec l’horaire pour moi, je suis une fille du matin », mentionne l’animatrice.

Le troisième est un habitué du matin. Alex Harvey poursuivra son travail de réalisateur et animateur dans le siège qu’il occupe avec brio depuis 2019. « C’est tellement un plaisir d’être de retour le matin. En plus, je retrouve Gab avec qui je travaillais à Drummondville. Avec lui et Émy, je trouve qu’on fait un groupe parfait ! », s’exclame Alex.

C’est aujourd’hui une invitation à faire partie de leur gang, sous le signe de la bonne humeur, que vous lance la nouvelle équipe du matin.