C’est le moment de vous inscrire !

Interprètes, auteurs-compositeurs-interprètes, groupes, il est temps de s’inscrire au Festival international de la chanson de Granby !

Vous avez jusqu’au 23 mars 16h pour poser votre candidature.

Pour vous inscrire : ficg.qc.ca

À propos du festival

Le Grand Concours Hydro-Québec est un tremplin incontournable pour les interprètes, les auteurs-compositeurs-interprètes et les groupes de la relève.

La 53e édition amène avec elle le retour de sa Finale avec le couronnement d’un grand lauréat. En plus de se partager plus de 100 000 $ en prix, les 24 participants profiteront de plusieurs formations. Encadrés de professionnels chevronnés, les candidats peaufineront leur performance scénique et amélioreront leur compréhension de l’industrie du disque et du spectacle en plus de faire de belles rencontres professionnelles et artistiques.

Le FICG est heureux de présenter les quatre demi-finales et la Grande Finale sur la scène du Palace de Granby qui accueillera les 24 demi-finalistes les 17, 18, 19 et 20 août ainsi que les finalistes le mercredi 25 août 2021 pour la Grande Finale. Grand connaisseur de la scène musicale québécoise, Nicolas Ouellet animera pour la première fois ces cinq soirées.

