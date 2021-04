Émission 12 avril - Jean-Thomas Jobin nous jase de Big Brother Célébrités et nostalgie de notre enfance

ENWÈYE RÉVEILLE : Génie ou moron // 1000$ cash à gagner à la Question Impossible // #LundiNostalgie : On jase de ce qu'on mangeait quand on était jeune... et qui ne serait pas acceptable aujourd'hui // Le grand gagnant de Big Brother Célébrités est en entrevue pour nous parler de son parcours //