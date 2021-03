Émission 16 mars - Lapsus hilarants et Christine Morency fête la St-Patrick

Annie et Kristine vous partagent les lapsus les plus drôles qui leur sont arrivés à la radio // Christine Morency fête la St-Patrick... et plusieurs autres saints // ENWÈYE RÉVEILLE : On joue à Tu te mets combien ? // Retour en adolescence à la Question Impossible