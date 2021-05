Émission 30 avril - Ce dont Christine Morency s'ennuie et votre perception de la gang de Rouge

Christine Morency nous parle d'une de ses passions: les gratuités en épicerie // ENWÈYE RÉVEILLE : Génie ou moron // Thématique sommeil à la Question Impossible // On joue à Question de jugement et on analyse votre perception des animateurs de Rouge //