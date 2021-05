Émission 4 mai - Ce qu'on partage pas avec notre chum et des voisins... bizarres

Partager sa brosse à dents à avec son chum, c'est ou ou c'est non ? // On raconte l'histoire des pires voisins de l'histoire // ENWÈYE RÉVEILLE : On s'en va où ? // Confession de parents à la Question Impossible //