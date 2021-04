Gagnez 3 000 $ chez Club Piscine !

Juste à temps pour l’été, le 94.7 Rouge vous fait gagner 3 000 $ chez Club Piscine pour aménager la cour de vos rêves et donc votre propre destination soleil personnalisée avec tout ce que vous désirer !



Pour participer :

1. Du lundi au vendredi, soyez à l’écoute de Rouge au travail dès 8 h 20 pour surveiller

la « Toune Soleil » sur nos ondes.



2. Dès que vous l’entendez, textez le mot clé « SOLEIL », suivi de votre nom au 6-12-13 pour avoir la chance de devenir automatiquement finaliste.



3. Le / la finaliste du jour aura également la chance de jouer le lendemain matin dans l’émission On est tous debout dès 7h à « La toune dans la piscine » pour doubler ses chances de remporter le grand prix final.



4. Stéphane et Kim feront donc entendre à l’auditeur, un extrait d’une chanson « dans l’eau », et celui-ci devra deviner soit le titre ou l’interprète de la chanson pour ainsi doubler ses chances de gagner à la toute fin.



3 000 $ chez Club Piscine, une exclusivité rafraichissante du 94.7 Rouge !