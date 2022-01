« On a tous des démons à affronter » explique Alexiane, auteure, compositrice et interprète connue pour sa chanson A Million On My Soul sortie en 2017. Produit par Stargate, ce titre fait partie de la bande originale du blockbuster de Luc Besson, Valerian et la Cité des mille planètes. « La musique est le meilleur moyen de regarder ses démons droit dans les yeux ». C’est cette honnêteté inébranlable, conjuguée à sa facilité à trouver l’espoir dans les endroits les plus sombres, qui donnent à la musique d’Alexiane toute sa dimension émotionnelle.

Fille d’un père Sénégalais et d’une mère Canadienne, Alexiane est née à Montmagny, au Québec. Faisant la navette entre Montréal et le Sénégal, la jeune Alexiane s’est nourrie de sonorités africaines, françaises et nord-américaines durant toute son enfance et a ainsi rapidement transformé ses démons en muses.

« Même si j’ai toujours été timide et réservée, tous les challenges de ma vie m’ont poussée à écrire et à chanter des paroles et des mélodies depuis que je suis très jeune. Ça m’a permis de surmonter les difficultés de la vie ». À travers sa musique, Alexiane espère apaiser les gens et leur faire passer un message rempli d’espoir et de force. Ses diverses influences, de Youssou N’Dour à Céline Dion, de Dido à Sade, en passant par Lhasa de Sela et Lana del Rey, l’ont aidée à modeler sa musique.

Alexiane a lancé son premier album, Into the Sun, le 15 octobre dernier. Réalisé en étroite collaboration avec Carla Bruni, Into the Sun est plus qu’un simple disque, c’est un voyage dans l’univers d’Alexiane avec ses 19 chansons aux ambiances cinématographiques bercées par des sonorités d’Afrique. You Say You Love Me (le premier single de l’album) et Sais-tu qui je suis? (sa version française adaptée par Carla Bruni et Yves Laramée) ont reçu un très bon accueil des plateformes de streaming et des médias.

Découvrez la chanson Sais-tu qui je suis? d’Alexiane sur les ondes de Rouge fm!