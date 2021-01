Originaire de la ville de Québec, Alice Blondo est une chanteuse à laquelle plusieurs sauront s’identifier, en plus de l’admirer pour sa franchise et son humanité. Elle raconte, elle dénonce, elle rêve, elle pleure, bref, elle nous chante l’Humain. Sa sensibilité fait d’elle l’artiste parfaite pour mettre en mots plusieurs sentiments beaux et moins beaux que nous ressentons tous, à un moment ou un autre de notre vie.

En plus de partager un son et des paroles uniques, Alice Blondo a une personnalité incomparable. Elle est forte tout en étant fragile, elle est différente tout en étant quelqu'un à travers qui on se reconnaît et elle incarne le chaos que peut être l'humain. Alice désire vous transporter dans une aventure musicale de réflexions, de réalisations, d'émotions fortes et de croissance, tout en vous livrant du véritable bonbon pour les oreilles!

Son premier single Vie de ville vous fera danser avec son rythme entraînant et ses paroles libératrices!

Découvrez la chanson Vie de ville d’Alice Blondo (feat. LaFièvre) sur les ondes de Rouge fm!