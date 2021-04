Alicia Deschênes a grandi à St-Agapit, dans une famille où la musique était omniprésente. Lorsque ses parents lui achètent sa première guitare, à l’âge de 12 ans, sa passion voit le jour! Autodidacte, elle apprend ses premiers accords sur les chansons des Beatles et de Green Day.

Quelques mois plus tard, en 2009, Alicia écrit ses premières compositions, en anglais. En 2013 et 2014, elle lance ses deux premiers EP, avant de troquer la langue de Shakespeare pour celle de Molière, suite à une rencontre marquante avec Louis-Jean Cormier. Peu de temps après, elle fait ses premiers pas sur scène avec son matériel francophone, dans le cadre de Cégeps en spectacle. Cette expérience lui ouvrira plusieurs portes, dont l'occasion de travailler aux côtés de Luc De Larochellière, Vincent Vallières, Patrice Michaud, Tire le Coyote, Alex Nevsky, Les sœurs Boulay, Reuben and the Dark et Les Trois Accords.

À la fin 2016, récemment diplômée de l'École nationale de la chanson, Alicia rencontre Daran et une connexion se crée. Son premier EP francophone, réalisé par ce dernier, voit le jour à la fin de 2017 et lui permet de se produire en première partie de Daran et au Festival de la chanson de Granby.

Au printemps 2018, Alicia entre de nouveau en studio avec Daran pour préparer son premier album en carrière, Comme June aime Johnny. Disponible depuis janvier 2019, cet opus de 11 titres reçoit un accueil chaleureux, autant des critiques que du public. Cet album lui donnera notamment l'occasion de se produire à St-Roch XP, aux Francos de Montréal, au Festival de la chanson de Tadoussac, au Festival en chanson de Petite-Vallée, ainsi que dans plusieurs salles à travers le Québec.

C'est dans un contexte de confinement que la création de son deuxième album prend forme. Pour Les mauvaises langues, paru le 26 février dernier, Alicia s'allie de nouveau à Daran pour la réalisation. Avec des textes près du cœur et un son bien ancré dans l'alternatif, Alicia nous prouve qu'elle est bel et bien là pour rester.

Découvrez la chanson Plus jamais d’Alicia Deschênes sur les ondes de Rouge fm!