Née au Guatemala, Belia est une artiste québécoise qui a grandi au Québec. Chantant avec une voix chaleureuse, elle écrit et réalise ses propres chansons.

Belia donne vie à ses mélodies avec sa guitare et son piano. Elle propose une pop urbaine avec des couleurs soul bien à elle, tantôt coup de gueule et revendicatrice, tantôt lumineuse et émotive. Par le biais de ses riffs, de sa voix et de son énergie, elle aborde des sujets de la vie de tous les jours pour nous motiver à trouver notre propre voie. Sa mission est d'aider ses fans à trouver la paix et l'équilibre grâce à la musique.

Belia est présentement en préparation de son album Belia Explosion. Découvrez dès maintenant sa chanson Parle-moi sur les ondes de Rouge fm!

