Portée par des rythmiques pop et des ambiances envoûtantes, Clodelle propose un univers sonore unique où sa voix chaude et profonde sait retenir l’attention. Chanteuse assumée, la polyvalente artiste revendique enfin ce pan d’elle-même trop longtemps laissé de côté et elle y prend déjà un plaisir manifeste et contagieux.

Reconnue principalement pour sa prolifique carrière de mannequin (Vogue, Sephora, Nike), Clodelle a dévoilé en mai 2022 son premier album Gemini, qui a cumulé plus de 6 millions d’écoutes. C’est aux côtés de différents réalisateurs émérites qu’elle s’applique à écrire et composer des pièces en anglais, en français et en espagnol.

Après une saison estivale haute en collaborations et en spectacles, Clodelle a célébré la rentrée avec un titre chargé de bonnes vibrations. Entièrement en français, Loin de moi marque le début d’une nouvelle ère pour l’artiste montréalaise en mettant en valeur sa voix incomparable, sur un air pop rythmé, accrocheur et rêveur.

Co-écrit en collaboration avec Mariane Cossette-Bacon (Brandon Mig) et John Nathaniel (OneRepublic, Shawn Mendes), Clodelle y chante l’euphorie de finalement se faire confiance et de retrouver sa force intérieure. Avec ses éléments rappelant les années 60, la réalisation nous transporte dans un univers à la fois moderne et nostalgique.

Découvrez dès maintenant la chanson Loin de moi de Clodelle sur les ondes de Rouge fm!

