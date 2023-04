Maintenant surnommée Léo, Éléonore Lagacé a fait connaître sa personnalité vibrante et pétillante à tout le Québec dans la saison 2 de l'émission Big Brother Célébrités.

Ayant une formation professionnelle en musique et en chant, Léo aime toucher à tous les arts de la scène, dont la danse et le jeu également. Vous avez pu la voir dans la comédie musicale Grease en 2015 et 2016, ainsi que dans la comédie musicale Footloose en 2017 et 2018 comme tête d'affiche. À l'été 2022, elle récidivait avec enthousiasme pour une deuxième saison en tant que chroniqueuse à l'émission Sucré Salé.

Léo est actuellement finaliste de la Génération Z à l’émission Zénith, diffusée sur les ondes d’Ici Radio-Canada Télé. Elle fera aussi partie de la distribution de la comédie musicale Hair, spectacle qui sera présenté à Montréal du 16 juin au 9 juillet 2023, dans le cadre du Festival Juste pour rire, et à Québec du 12 au 23 décembre 2023.

Aspirant à une grande carrière sur scène comme à la télé, Léo dévoilera un premier EP le 7 avril. Découvrez dès maintenant sa chanson Elle s’en fout sur les ondes de Rouge fm!

