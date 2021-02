Depuis l’âge de neuf ans, Félix Lemelin accorde une place toute spéciale à la musique. Entre cours de chant, chorale, spectacles et concours, il réalise rapidement que sa nature timide, introvertie et sensible laisse place à une aisance révélatrice lorsqu’il pose les pieds sur une scène. Malgré tout, son amour pour la musique demeure une perspective éloignée par rapport à l’atteinte de ses objectifs immédiats.

Ayant grandi à Québec, Félix manifeste très jeune son désir de réussir en se fixant des exigences très élevées. Souhaitant à tout prix rendre fiers ses proches, ses professeurs et ses coachs sportifs, il enchaîne jusqu’à l’âge de 18 ans des journées de 20 heures, lors desquelles il troque manuels et stylos pour patins à glace, souliers à crampons, lutrin et partitions. Bien qu’il soit perçu par ces derniers comme un élève modèle, il a, jusqu’alors, l’impression de taire une passion qui semble vouloir s’imposer davantage.



À l’âge de 20 ans, Félix tourne une page de sa vie. « Rien n’arrive pour rien » est la phrase de son père qu’il se répète en boucle. Lorsqu’il monte sur scène, le musicien a l’impression de respirer pour la première fois. Les barrières s’effondrent et la musique lui permet sitôt de s’ouvrir aux autres, de s’ouvrir à cette passion qui dormait en lui, d’être soi-même à 100 %. Grâce à elle, Félix plane. Il se sent comme les Ed Sheeran, Lewis Capaldi et James Bay, auxquels il s’identifie depuis un moment et qui l’ont poussé à tenter sa chance.

Il n’aura fallu que quelques notes et un regard empreint de tendresse pour que se crée un lien avec Lara Fabian, sa coach et mentore. « Lara m’a appris à me faire confiance et c’est en me faisant confiance que j’ai découvert qui je suis », se souvient Félix. En s’armant des conseils de cette grande voix, il réalise qu’au-delà de l’aventure, la musique sera désormais le centre de son univers et Lara, une étoile qui gravite autour.

Bien qu’il soit un compositeur prolifique (Félix a d’emblée proposé 16 pistes complètes au label), il n’avait jusqu’à tout récemment jamais écrit en français. Sa collaboration avec Gaëlle lui a permis de flirter avec un autre style et de faire exister lesdites pistes en français.

Découvrez la chanson I’m Done Anyway (assez parlé) de Félix Lemelin sur les ondes de Rouge fm!