Le projet musical synth-pop Fleur de Peau est né en janvier 2023. Il est composé du multi-instrumentiste Louis Fernandez (guitare, basse, clavier, etc.) et d’Élie Dubois-Sénéchal à la voix.

Louis Fernandez est un musicien de studio et de tournée, arrangeur et réalisateur bien connu au sein de la scène musicale québécoise. Il a parcouru le Canada et l'Europe et a participé à plusieurs sessions studio avec des groupes et auteurs-compositeurs-interprètes tels que Pascale Picard, Winter Gloves, Weirdos, Gabrielle Shonk, Patrice Michaud, Daran, Gaspard Eden, Nicolas Gémus et l’hommage à Karim Ouellet. Comme compositeur au sein de Fleur de Peau, Louis propose ses mélodies lyriques et accrocheuses.

De son côté, Élie Dubois-Sénéchal est une artiste multidisciplinaire de Québec. Elle est autrice de plusieurs recueils de poésie et bandes dessinées. Elle a aussi une pratique en cinéma et en photographie. Élie a toujours eu un grand intérêt pour la musique mais c’est avec Fleur de Peau qu’elle fait son entrée officielle dans le monde musical. Elle y apporte sa touche engagée et sensible à travers les textes des chansons et sa voix feutrée.

Le son de Fleur de Peau est mélancolique, percutant et poétique. C’est un projet qui témoigne tantôt d’une réalité queer et féministe, tantôt d’une approche personnelle et émotive de l’urgence de vivre. Avec le rythme de batterie teinté de réverbération et de drum machine robotique, on reconnaît dans la musique de Fleur de Peau une influence des années 80 qui reste toutefois ancrée dans un son moderne et alternatif. On y entend des synthétiseurs brillants et des guitares parfois dynamiques, parfois lo-fi et sombres.

Fleur de Peau lancera l’album Contre Sens au printemps. On pourra y reconnaître des influences électro, punk, pop et new wave, en plus d’y retrouver des mélodies vocales caressantes et des guitares dissonantes et abrasives.

Découvrez dès maintenant la chanson Stroboscope de Fleur de Peau sur les ondes de Rouge fm!

