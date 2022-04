La musique dans la vie de Fredz, c’est d’abord le vieil iPod de sa mère, qu’il emprunte pour écouter Leonard Cohen et pas mal de musiques anglo-saxonnes. Il s‘imagine alors sur scène, à la place de ceux qu’il écoute. Il s’essaye à la guitare, devient beatmaker. Jusqu’au jour où il s’achète un micro et un peu de matos : « Ça a été un déclic. Une révélation. J’avais en fait envie d’écrire, envie d’expérimenter, sans aucune limite ».

Né et vivant à Montréal, Fredz ressemble à un personnage d’un film de Wes Anderson ou d’Harmony Korine. Coupe au bol, lunettes rondes, post-adolescent pas encore fixé qui scrute le monde pour mieux le dépasser. Cette sensation de vivre sur une autre planète, Fredz a décidé de la retranscrire dans un album né du confinement.

Ce projet s’inscrit dans un univers interstellaire au sein duquel il fait preuve d’introspection, nous parle d’amour, de la dualité de ses ambitions, parfois avec une certaine mélancolie, parfois avec beaucoup d’espoir et un esprit rêveur et revanchard. À seulement 20 ans, il sublime le quotidien dans une musique bien à lui, entre chanson, rap et pop, nous livrant un projet musical de toutes les humeurs, à écouter sans modération.

