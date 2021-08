Heïka est un groupe indie-pop québécois dont le cœur est composé de la chanteuse Andrée-Anne Bélisle et de la pianiste Jo-Annie Bourdeau. Amies inséparables, leur complicité s’est développée lors de leurs études en interprétation jazz à l’Université de Montréal. Jeunes leaders, elles fondent Heïka en 2014, projet qui nourrit leurs aspirations créatives, unissant leurs efforts en un seul et unique but : créer une musique captivante qui leur ressemble.

Peu après cette association, les musiciennes ont invité à se joindre à elles Vincent Lachaine à la guitare, Jonathan Arseneau à la basse et Simon Bellemare à la batterie. L’apport créatif de chaque musicien offre aujourd’hui aux mélomanes une musique envoûtante où se côtoient la chaleur du folk et les atmosphères éclectiques de l’électro. Il en résulte une parfaite harmonie, à l’image de l’amitié qui lie ses autrices-compositrices-interprètes.

Au début 2019, le groupe a attiré l’attention lors de sa participation au prestigieux concours Ma Première Place des Arts en décrochant une place en demi-finale. Le 13 mai 2019, Heïka a lancé son premier EP coréalisé par Antoine Lachance et Patrice Pruneau dont la création a été soutenue par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). En 2020, Heïka a de nouveau été soutenu par le CALQ pour l'écriture de 10 nouvelles chansons.

L'ensemble s’est produit à plusieurs endroits au Québec depuis sa fondation, notamment au Folk Fest et dans le cadre de Zone Musique Place d’Armes. En 2020, le groupe a présenté un extrait de spectacle fort bien accueilli dans le cadre de l’OFFiciel Rideau, lors d’une soirée organisée par Vue sur la Relève, avant de faire partie de la sélection officielle de ce festival en mai 2021.

Découvrez la chanson Deux faces d’Heïka sur les ondes de Rouge fm!