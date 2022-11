Jeanick Fournier est originaire de Dolbeau-Mistassini, au Lac-Saint-Jean. Elle a appris l’anglais en écoutant ses chanteuses préférées, Céline Dion, Whitney Houston, Lara Fabien et Barbara Streisand.

Pendant 15 ans, Jeanick Fournier a d’ailleurs chanté au sein d’un duo en hommage à Céline Dion, avant d’être élue grande gagnante de la première saison de l’émission Canada’s Got Talent, en mai 2022. Par ses prestations inspirantes, Jeanick a su gagner le cœur du public en puisant dans les histoires de sa vie de chanteuse, mère et préposée aux bénéficiaires en soins palliatifs.

Paru sous la prestigieuse étiquette Universal Music Canada, le tout premier album de Jeanick Fournier a été réalisé par Jay Lefebvre qui a notamment travaillé avec Glass Tiger, Roch Voisine et Brigitte Boisjoli. Ce disque éponyme compte 11 titres, dont les extraits Ça ira et Moment, ainsi que son époustouflante interprétation de la chanson I Surrender de Céline Dion qui lui a valu le « Golden Buzzer » de l’animatrice Lindsay Ell à Canada’s Got Talent.

Preuve de l’engouement exceptionnel de ses nouveaux fans, le premier album de Jeanick Fournier s’est hissé en première position des ventes au Québec, dès sa sortie!

Découvrez dès maintenant la chanson Ça ira de Jeanick Fournier sur les ondes de Rouge fm!

