Jules est un jeune auteur-compositeur-interprète de 24 ans. Né à Montréal, il se nourrit sans cesse du pouls multiculturel de sa ville et finit par trouver ses racines les plus profondes dans la musique soul et R&B.

Il s’est fait remarquer au Québec dans plusieurs émissions télévisées comme Star Académie, La Voix et En direct de l’univers. Nouvellement signé chez Maison Kanda, la maison de disques de Corneille, Jules rêve de faire « groover » la langue française au Québec et ailleurs!

Découvrez dès maintenant la chanson De trop de Jules sur les ondes de Rouge fm!

Vous souhaitez découvrir plus de futurs hits? Écoutez la station Découvertes Franco d’iHeartRadio!