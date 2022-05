Née en 2005 à Pontoise, à quelques kilomètres de Paris, June6xteen (de son vrai nom Gabrielle Jouanno) vit depuis son plus jeune âge dans la région des Laurentides, au Québec. Au fil des ans, cette jeune artiste multidisciplinaire franco-canadienne a développé une véritable passion pour les arts de la scène.

Comptant plus d'une centaine de concerts à son actif, cette talentueuse artiste est aussi une danseuse émérite qui a remporté de nombreux concours de danse hip-hop, ayant même été présélectionnée avec sa troupe pour le célèbre spectacle de Jennifer Lopez, World of Dance. Mais c'est par sa voix caractéristique et lors de concours de chant qu'elle se fera connaître.

Dès l'âge de 11 ans, June6xteen grimpe sur les plus grandes scènes du Québec. Ce sera notamment le cas en participant au spectacle La Voix junior 1, lors duquel elle chantera devant plus de 10 000 personnes chaque fois, lors des trois concerts présentés au Centre Bell à Montréal et au Centre Vidéotron à Québec.

Repérée par Blu Dog Media (King Melrose), June6xteen deviendra membre du groupe Cool Kids et enregistrera plusieurs chansons en français et en anglais, ainsi que 2 EP. Toujours avec Cool Kids, elle remportera le Félix de l’Album jeunesse de l'année décerné par l'ADISQ pour La Guerre des tuques. Elle chantera également devant des milliers de personnes lors des premières parties de la tournée estivale de Marc Dupré.

Suivant son instinct et l'évolution de ses goûts musicaux, June6xteen quitte Cool Kids et grimpe sur d'autres scènes mythiques comme celles du Festival international de jazz de Montréal ou du Festival de Blues de Mont-Tremblant. Parallèlement, elle décide de créer un blues band, le groupe Wild Sisters. Gagnante du concours Le Tremplin de Dégelis à l'âge de 13 ans, cela lui vaudra une invitation à participer au spectacle Jamais trop tôt au Festival international de la chanson de Granby et d'être sélectionnée trois fois de suite parmi les 12 meilleurs artistes francophones de 13 à 17 ans au Canada.

Âgée de seulement 16 ans, June6xteen développe depuis plusieurs années des compétences marquées pour l'écriture et la composition de chansons originales. Influencée par les grands chanteurs à voix de la pop, de la soul, du blues, du R&B et de l'électro pop, c'est tout naturellement autour de ces styles musicaux qu'elle a écrit son premier extrait radio, Ruined My Life (en versions franco et anglo), en collaboration avec les Floating Heads (Mike Valletta et Matt Gillis). Elle travaille aussi actuellement sur la conception d'un EP dont la sortie est prévue pour l'automne 2022.

Découvrez la chanson Ruined My Life (version franco) de June6Xteen sur les ondes de Rouge fm!

Vous souhaitez découvrir plus de futurs hits? Écoutez la station Découvertes Franco d’iHeartRadio!