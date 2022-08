Lanuit, mystère festif? Suite à deux sombres années de solitude, par une nuit trouble de questionnement, au creux de l’hiver, lorsque la lune nous est plus familière que le soleil, une Capra hircus Linnaeus (mieux connu sous le nom de chèvre) est descendue du ciel et lui chuchota sa destinée : « joie et lumière tu devras amener ». Terminé le froid qui nous engourdit, l’heure est maintenant aux colliers de fleurs, aux good vibes et aux lunettes de soleil.

Tel un bourgeon qui s’ouvre avec les premiers rayons du printemps et qui nous réchauffe le cœur, les chansons pop aux influences hip-hop de l’artiste montréalais Lanuit vous donneront l’envie de bouger et de transformer votre chambre à coucher, salon ou îlot de cuisine en piste de danse déchaînée! Vous y trouverez un univers festif, lumineux et générateur d’amour.

Découvrez la chanson Chaleur dans l'sang de Lanuit sur les ondes de Rouge fm!

