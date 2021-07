L’automne dernier, Laurence Doire dévoilait Pourquoi tu cours, le premier extrait d’un nouveau projet musical. Après plusieurs années à parcourir les scènes du Québec avec ses chansons country et à réchauffer la foule pour des artistes tels que Roch Voisine, Patrick Norman, Kaïn, Paul Daraîche et Guylaine Tanguay, l’artiste originaire de l’Abitibi-Témiscamingue trace maintenant son propre chemin et trouve le son qui lui colle à la peau, une pop-folk sentie et rafraîchissante.

Avec sa voix douce et envoûtante, l’auteure-compositrice-interprète et guitariste de 22 ans propose aujourd’hui le deuxième extrait d’un album à venir en 2021, un disque qui reflète la nouvelle direction musicale de l’artiste. Écrite et composée par Laurence Doire, la pièce Sunshine, toi & moi est réalisée par Jeff Grenier et elle inspire à se laisser aller, à oublier nos doutes et problèmes de la vie quotidienne et à vivre le moment présent.

