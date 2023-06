Musicienne jusqu’au bout des doigts et chanteuse soul et R&B à la voix envoûtante, Léonie Gray est née en 1993. Fille d’un père bassiste et mélomane, Léonie Gray a grandi à Lavaltrie dans une famille où la musique faisait partie du quotidien. Déjà à 7 ans, elle se retrouve à chanter sur scène lors d’un spectacle de fin d’année à son école. Chaudement applaudie, elle comprend à ce moment que ce serait désormais la musique qui guiderait son chemin. Inscrite à de multiples cours de chant, de solfège et de trompette, la jeune Léonie participe à presque tous les concours de chant de sa région et d’ailleurs.

À 18 ans, Léonie part s’installer à Montréal. Écumant les petites salles de la métropole et de la province, elle se fait rapidement un nom auprès de plusieurs artistes montréalais d’horizons différents. De 2012 à 2015, elle fait partie de la pièce Symbiose, une comédie musicale dont elle est l’une des deux chanteuses principales.

Nourrie au jazz de Billie Holiday, au R&B d’Etta James ainsi qu’à l’alternatif et à la musique classique, Léonie a ensuite découvert l’univers d’Amy Winehouse, de Corinne Bailey-Rae et de Feist, trois artistes qui l’ont grandement influencée et de qui elle s’inspire encore aujourd’hui.

Avec sa voix pleine de soul, l’émotion à fleur de peau, Léonie charme quiconque a la chance de la voir sur scène et c’est ainsi qu’elle se retrouve rapidement à enchaîner les premières parties d’artistes comme Beyries, France D’Amour, Milk & Bones et Morcheeba.

Perfectionniste, prolifique et polyvalente, Léonie Gray fait partie de ces rares artistes qui vivent et respirent la musique. Cette passion est aussi pour elle un exutoire thérapeutique, une manière de s’affranchir et de grandir. Privilégiant des thématiques telles que la santé mentale, le féminisme, les relations amoureuses, le racisme et l'épanouissement personnel, Léonie aime mettre en contraste des sujets souvent plus difficiles et introspectifs et des musiques plus légères ou entraînantes.

Aussi à l’aise dans le registre classique que folk, c’est néanmoins la soul, le R&B, la pop et le jazz qu’elle affectionne, favorisant les sons vintage et une approche authentique et spontanée plutôt que les productions trop léchées et synthétiques. Le succès de son album Who? sorti au printemps 2022 a propulsé Léonie Gray sur le devant de la scène musicale québécoise. La jeune chanteuse a enchaîné les festivals et les salles de spectacle avec une énergie débordante.

Poursuivant sa tournée pour une deuxième année consécutive, Léonie lance un nouveau single, en français cette fois-ci. Découvrez dès maintenant J’ai grandi trop vite sur les ondes de Rouge fm!

