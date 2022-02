Les Louanges, c’est le projet de Vincent Roberge, auteur-compositeur-interprète au talent brut et à l’audace musicale avérée. Originaire de Lévis, Vincent frappe fort avec la sortie de son premier album, La nuit est une panthère, qui charme la critique à sa sortie en septembre 2018.

L’opus poursuit sur sa lancée en 2019 alors qu’il reçoit de nombreux honneurs, notamment une place sur la courte liste du Prix Polaris et le Juno de l’Album francophone de l’année. Pour couronner le tout, Les Louanges remporte trois trophées lors du Gala ADISQ : Album de l’année - alternatif, Album de l’année - choix de la critique et Arrangements de l’année (un prix partagé avec son acolyte Félix Petit).

Annonçant un tournant plus pop, mais dans une quête musicale toujours aussi ambitieuse et inventive, Les Louanges présente Crash, son deuxième album, en janvier 2022. Ce dernier incarne l’après-impact, le déséquilibre à la fois vertigineux et révélateur que son auteur a vécu suite à la grande secousse des trois dernières années.

Découvrez la chanson Crash de Les Louanges sur les ondes de Rouge fm!

Vous souhaitez découvrir plus de futurs hits? Écoutez la station Découvertes Franco d’iHeartRadio!