Les Maryann est un boys band formé de trois chanteurs de la Basse-ville de Québec : Samuel Wagner, Pierre-Hervé Goulet et Dominique Pelletier. Le groupe est une initiative de leur gérante Stéphanie Lachance, une jeune mère entrepreneur qui, comme plusieurs, est une fan des Backstreet Boys et des Spice Girls. C’est d’ailleurs par nostalgie qu’elle a décidé de créer cette formation de toutes pièces.

Bien qu’ils aient évolué dans des univers musicaux très différents, les membres des Maryann trouvent leur fusion incomparable dans la pop radiophonique et dans l’originalité de leurs chorégraphies. Même si le public les compare souvent aux Bee Gees, Stéphanie perçoit plutôt les Maryann comme les nouveaux N-Sync.

Après avoir mené les formations Harfang et Floes pendant plusieurs années, Sam s'est démarqué à multiples reprises en tant que réalisateur. Reconnu pour sa grande sensibilité artistique, il apporte un côté artsy au projet Les Maryann. Quand il a été choisi pour faire partie du boys band, ce fut l'occasion pour lui de relever un nouveau défi et de se lancer pleinement dans le monde de la pop.

Après trois albums, plusieurs spectacles au Québec et une tournée en France, Pierre-Hervé a remporté de nombreux prix dans différents concours, en plus de se démarquer sur la scène de la chanson folk. Troubadour dans l’âme, il apporte un côté catchy aux paroles et à la musique des chansons des Maryann. Quand il a été approché pour rejoindre le groupe, il venait tout juste de revenir d’un voyage dans l’Ouest canadien. Cette opportunité était une occasion en or pour lui de faire partie d’un groupe pour la toute première fois.

Chanteur et leader des formations The Hunters, Caravane et New Bleach, Dom se démarque de son côté par sa fougue contagieuse, sa voix puissante et sa présence sur scène. Enfant terrible du rock'n'roll, il apporte une énergie endiablée et l’instinct du hit au sein des Maryann. Quand il a été sélectionné pour faire partie du boys band, Dom y a vu l’occasion de prendre une pause du rock et, du même coup, la chance de trouver un mode de vie plus sain.

Découvrez la chanson Mireille des Maryann sur les ondes de Rouge fm!