Marie-France Lantin a développé sa voix riche et unique au fil des ans alors qu’elle a chanté et performé dans de multiples spectacles et concours depuis son enfance.

Chanteuse et auteure-compositrice-interprète, Marie-France fait ses débuts avec le single anglophone soul/R&B Perfect paru en novembre 2020, également écrit, composé et produit avec Bernard Racicot. Intervenants auprès des adolescents, les deux artistes poursuivent la création en français, cette fois-ci tout en faisant de la musique avec les jeunes de leur communauté.

Rafraîchissante, légère et pop à souhait, la chanson Prends ça easy nous incite à vivre le moment présent et à savourer la vie dans ce quotidien si souvent mouvementé et anxiogène. Musicalement, on y retrouve un refrain accrocheur qui saura en faire siffler plusieurs.

Prends ça easy est le premier extrait d’un tout premier EP aux couleurs pop et soul/R&B qui est attendu cet automne.

Découvrez dès maintenant la chanson Prends ça easy de Marie-France Lantin sur les ondes de Rouge fm!

Vous souhaitez découvrir plus de futurs hits? Écoutez la station Découvertes Franco d’iHeartRadio!