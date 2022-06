Originaire de la Rive-Sud de Montréal, Marilyne Léonard a fait ses premiers pas en musique en suivant les traces de son frère. L’auteure-compositrice-interprète s’est fait connaître du grand public lors de son passage à La Voix 5, en 2017.

Marilyne Léonard garde le contact avec le public en partageant des reprises de chansons d’artistes populaires qui la touchent ou des extraits de nouvelles créations sur son compte Instagram et sa chaîne YouTube, chaque publication suscitant de multiples réactions.

Recrutée par la maison de disques Audiogram en 2021, Marilyne Léonard sort un premier extrait au milieu du printemps. Racontant des histoires personnelles dans son style teinté de désinvolture conjuguant chant et rap, elle propose des chansons aux accents indie pop, apportant un soin particulier aux mélodies.

Au fil des huit titres de son court album, Vie d'ange, paru au printemps 2022, Marilyne Léonard fait un grand tour sur elle-même, de Mirage jusqu’à Neuf à cinq, en passant par Seule, Vie de rêve et Quand tu parles. Revêtant par moment les habits de la co-réalisatrice (en plus d’activer ses mains à la guitare, aux claviers, à la prise de son et à la programmation) pour cette première offrande studio complète, la jeune musicienne s’associe à une imposante poignée de collaborateurs de talent.

Ce printemps, Marilyne suit le groupe Clay and Friends en tournée, assurant leur première partie et les rejoignant sur scène lors de la prestation de la chanson Cardin, à laquelle elle participe.

Découvrez la chanson Quand tu parles de Marilyne Léonard sur les ondes de Rouge fm!

Vous souhaitez découvrir plus de futurs hits? Écoutez la station Découvertes Franco d’iHeartRadio!