Dominic Pelletier et Raphaël Potvin (Caravane, New Bleach) s’associent une fois de plus pour former le duo de réalisateurs Memony dans le but d’explorer toutes les facettes de la pop contemporaine.

Mélomanes depuis leur tendre enfance, les deux acolytes se lancent un nouveau défi : écrire et composer des chansons accrocheuses aux univers musicaux accessibles en mettant de l’avant des sonorités actuelles et avant-gardistes fortement inspirées par ce que se fait au sud de la frontière et de l’autre côté de l’Atlantique.

Le projet étant né d’un esprit de collaboration, les deux musiciens veulent également repousser leurs limites en s’associant à des talents d’ici et d’ailleurs issus de divers courants musicaux dans le but de créer une œuvre moderne et hétéroclite.

Découvrez la chanson Dans ta tête de Memony sur les ondes de Rouge fm!