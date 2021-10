Acclamé par la critique, le premier album de Miro, En retard sur ma vie, s'est rapidement hissé parmi les palmarès de fin d'année des meilleurs disques. À travers un mélange accrocheur de sonorités hip-hop, R&B, pop et soul, cet opus à saveur urbaine coréalisé avec Pierre-Luc Rioux (Loud, Bruno Mars, Sia, David Guetta) permet à Miro de se tailler une place de choix dans la sphère musicale actuelle et de recevoir une première nomination comme Révélation de l’année au Gala de l’ADISQ en 2020.

Après plusieurs résidences de création, un premier spectacle à Paris dans le cadre du festival Aurores Montréal et deux prix au Gala Rideau 2020, Miro a vu les six vidéoclips de son album récolter près de 540 000 vues. Celui que la critique qualifie « d’authentique hitmaker » frappe une fois de plus dans le mille à l’été 2020 en devenant le premier artiste à performer au sommet de la tour du Stade olympique.

Cette captation de haute voltige, diffusée en direct du sommet de la plus haute tour inclinée du monde, a rallié près de 125 000 spectateurs et a su marquer l’imaginaire de plusieurs avec les spectaculaires images de Montréal captées par drones. Accompagné de Sarahmée, Claudia Bouvette et Franky Fade, Miro reçoit des critiques dithyrambiques de la presse québécoise, qui couvre massivement l’événement unique en son genre. Avec un début de carrière qui frappe aussi fort, on peut déjà prédire que Miro est là pour rester!

En juin dernier, Miro lance le nouvel extrait Backdoor, suivi en septembre par Assez, cette fois en collaboration avec son complice Mike Clay. Ces deux chansons sont tirées de son prochain album à paraître le 22 octobre prochain, soit deux ans après la sortie de son premier disque. La proposition de 10 titres laisse entrevoir une plus grande maturité de l'artiste, tout en conservant ses mélodies accrocheuses et une production impeccable. L’engouement généré autour du projet laisse entrevoir une réception fort positive de ce deuxième opus, toujours coréalisé avec Pierre-Luc Rioux, et attendu par ses fans comme par l’industrie.

