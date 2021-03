MJE Cassettes est un duo de réalisateurs dont l’objectif est de faire briller les plus grandes voix du Québec en leur offrant une opportunité de sortir de leur zone de confort et d’explorer d’autres facettes de leur créativité.

Louis-Étienne Santais (Fjord, Ghostly Kisses) et Alex Ouzilleau (propriétaire du studio d’enregistrement Le Magnétophone) s’engagent à bâtir un univers musical à partir des fondations de chaque chanteur, dans le but de créer une collaboration unique. En s’inspirant de la pop américaine, le duo a pour mission de sortir des sentiers battus et d’apporter un vent de fraîcheur à l’écosystème musical du Québec.

Découvrez la chanson Janvier de MJE Cassettes sur les ondes de Rouge fm!