Naomi est une artiste multidisciplinaire au charisme évident. Elle attire rapidement sur elle les projecteurs grâce à son talent multifacette. Danseuse professionnelle, chorégraphe et actrice — on la voit d’ailleurs dans plusieurs vidéoclips d’artistes locales et internationales d’envergure telles que Rihanna, Cœur de pirate et Marie-Mai —, elle choisit un jour d’ajouter le chant à son curriculum, épaulée par Béatrice Martin qui voit en elle un clair filon de star et la prend sous son aile.

D’abord formée en théâtre, elle décroche des rôles et joue au petit et grand écran dès l’âge de 14 ans. Voyant l’art tel un continuum de moyens d’expression plutôt que comme un ensemble de silos qui ne se déverseront jamais les uns dans les autres, elle rejoint ensuite les rangs de l’École de danse contemporaine de Montréal.

Au printemps 2021, elle dévoile l’auteure-compositrice et interprète en elle avec la chanson Tout à nous, suivie de Zéro stress, Semblant et Pas le temps de jouer. Avec son penchant pour les airs estivaux caribéens qu’elle pimente au gré de ses influences pop, RnB et house, Naomi prend d’assaut le plancher de danse, avec une aisance et un naturel désarmants. Elle y scintille, la présence exaltante, en parfaite maîtrise de ses pas.

L’année 2022 lui sourit largement tandis qu’elle enchaîne les réalisations. À l’écran, on la remarque dans le cadre de ses participations au gala MAMMOUTH diffusé à Télé-Québec, à la websérie Plaisir coupant avec Simon Kearney ainsi qu’à l’émission jeunesse Barbada, respectivement disponibles sur Noovo et Tou.TV. Sur les planches, elle célèbre son premier passage aux Francos de Montréal, en plus d’assurer à l’été 2022 les premières parties de Cœur de pirate et Yseult. Un tour de force en un peu plus d’un an de carrière musicale.

C’est en septembre 2022 que paraît l’éponyme Naomi, ce premier album tant attendu qu’elle fera bouger sur scène à l’occasion d’une tournée de spectacles au Québec.

Voici le vidéoclip de la version originale de la chanson Okay Alright :