Née en Algérie, OneNessa est une chanteuse et auteure-compositrice établie à Montréal. Fille de mélomanes, elle a grandi dans un univers musical éclectique où se conjuguaient reggae, musique arabe, rock, jazz et plus encore. Dès son plus jeune âge, elle est initiée à la culture hip hop, influencée par ses grands frères qui lui font découvrir des légendes du rap français comme IAM et Fonky Family.

À 10 ans, OneNessa fait ses premières scènes dans le cadre de concours de talents de son école. À partir de là, sa passion se concrétise. À 16 ans, elle part en tournée dans quelques villes du Québec avec un groupe de hip hop québécois et elle pose sa voix pour la première fois en studio.

Cinq ans plus tard, elle décroche un baccalauréat en arts et sciences, avec une majeure en science politique et une mineure en écriture créative. Ces années lui permettent d'élargir sa vision du monde, de lire de la littérature et d'écrire de la poésie, des pièces de théâtre ainsi que des nouvelles.

En 2015, elle sort sa première création, The Archer, une mixtape enregistrée avec Sonny Black. Elle se présente immédiatement sur scène avec son matériel. Depuis, elle collabore à plusieurs projets avec d’autres artistes, dont #Rapelles.

Aujourd’hui, OneNessa prépare son premier album francophone dont elle nous donne un avant-goût avec la chanson Again que vous pouvez entendre sur les ondes de Rouge fm!

Vous souhaitez découvrir plus de futurs hits? Écoutez la station Découvertes Franco d’iHeartRadio!